Партийный альянс Меркель после победы Путина на выборах призывает РФ улучшать отношения с Западом - СМИ

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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 8:21 19.03.2018 - 08:21

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый вновь избранным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ призвал Россию способствовать улучшению отношений со странами Запада. Об этом в понедельник сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на заявление представителя ХДС/ХСС Йоханна Вадепула. В частности, согласно заявлению, Россия должна прекратить "нарушения международного права". В то же время в заявлении говорится, что Берлин хотел бы поддержать модернизацию российской экономики. На данный момент ЦИК обработал 99,84% протоколов. Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. К.Собчак получает 1,67%, Г.Явлинский - 1,04, Б.Титов - 0,76, М.Сурайкин - 0,68, С.Бабурин - 0,65%. аю ар де Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс