Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 17:42

Дели. 24 мая. ИНТЕРФАКС - На парламентских выборах в Индии победу одержала правящая "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) премьер-министра Нарендры Моди, получив рекордные для нее 303 места в законодательном органе страны, передают западные СМИ со ссылкой на окончательные данные ЦИК.

В свою очередь основной конкурент ИНП - Индийский национальный конгресс (ИНК) получил 52 мандата из 543.

При этом возглавляемый ИНП "Национальный демократический альянс" получает в новом созыве Лок Сабха (нижняя палата парламента) - 352 места, а Объединенный прогрессивный альянс, в котором ядро составляет ИНК, получит 87 мест.

Кроме того, левые получили пять мест, а различные региональные партии в общей сложности - 98 мест.

Выборы в Лок Сабха проходили в семь этапов с 11 апреля по 19 мая. Голосование проводилось 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.

В нижней палате Индии заседают 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на пять лет на основе мажоритарной системы.

Более 900 млн человек старше 18 лет могли отдать голоса на одном из миллионов избирательных участков - число избирателей больше в Индии, чем население Европы и Австралии вместе взятых, поэтому это были самые масштабные выборы в истории человечества.

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