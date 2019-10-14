Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:28

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Польская партия "Права и справедливости" Ярослава Качиньского лидирует с 44,57% голосов избирателей на выборах в сейм после обработки 91% бюллетеней, сообщает в понедельник польское ТВ со ссылкой на данные избиркома Польши.

Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" занимает второе место с 26,65% голосов.

За "Союз демократических левых" проголосовали 12,27% избирателей, за Польскую крестьянскую партию - 8,63%, а за объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 6,76%.

Глава партии "Права и справедливости" Качиньский уже объявил о победе на выборах.

"Победа за нами!" - приводит слова Качиньского BBC.

"Впереди нас ждут четыре года тяжелой работы. Польша должна измениться больше, она должна меняться к лучшему", - добавил лидер партии "Права и справедливости".

Общенациональная явка составила 61,1% избирателей.

На воскресных выборах поляки избирали 640 депутатов и 100 сенаторов. Всего было выдвинуто 5 тыс. 112 кандидатов в депутаты - в среднем по 11 кандидатов на одно место.

На выборах в Сенат в общей сложности 278 кандидатов баллотировались по 100 одномандатным округам.

1ка эф др

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