Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 20:16

Париж. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Ультраправая французская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, согласно результатам опубликованного во вторник опроса, незначительно опережает партию президента страны Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" перед выборами в Европарламент.

Согласно данным опроса компании Elabe, шансы обеих партий на данный момент практически равны, но с небольшим преимуществом лидирует "Национальное объединение", у него - 23,5%. Тогда как у "Вперед, Республики" - 23%.

При этом, партия Ле Пен за неделю улучшила свою позицию, получив на 1,5 процентных пункта больше, чем в аналогичном опросе неделю назад.

Третье место в предвыборном опросе заняли французские правые "республиканцы", которых на данный момент готовы поддержать 12,5% опрошенных.

Между тем, выборы в Европарламент, как показывает опрос, не пользуется большой популярностью у французов. Проголосовать на них готовы меньше половины избирателей (46%).

Опрос Elabe проводился 19-21 мая, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.

Как ожидается, основная борьба на выборах в Европарламент во Франции развернется между "Национальным объединением" и "Вперед, Республикой". Публикуемые последние несколько недель опросы показывают, что остается непонятным, кто именно из них одержит победу.

Выборы в Европейский парламент пройдут во Франции 26 мая. В результате выборов будут определены депутаты, которые представят Францию в Европарламенте. Многие наблюдатели ожидают, что в Европейском парламенте заметно усилят свои позиции евроскептики, в число которых входит и "Национальное объединение".

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