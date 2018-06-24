Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции - агентство
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Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Правящая "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Турции в воскресенье, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.
По его данным, ПСР набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%.
1кю вв
Интерфакс