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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 18:07 24.06.2018 - 18:07

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Правящая "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Турции в воскресенье, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По его данным, ПСР набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%.

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