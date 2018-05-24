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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:35 24.05.2018 - 13:35

Рим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что члены его партии не поддержат вотум доверия правительству страны, которое формирует правящая коалиция - движение "Пять звезд" и партия "Лига", сообщают в четверг итальянские СМИ.

Ожидается, что голосование в двух палатах национального парламента по вопросу вотума доверия правительству страны пройдет на следующей неделе. Голосование состоится после того, как правительство будет сформировано новым премьером Джузеппе Конте.

"Мы не можем ничего сделать кроме того, чтобы подтвердить наши решительные намерения голосовать (против правительства - ИФ) и быть в оппозиции", - приводят издания слова бывшего итальянского премьера.

Издания напоминают, что голоса членов партии "Вперед, Италия" необязательны для того, чтобы "Лига" и "Пять звезд" получили большинство в парламенте.

Помимо этого, по мнению С.Берлускони, текст контракта о создании коалиционного соглашения, который ранее был распространен движением "Пять звезд" и партией "Лига", является "наивными мечтаниями".

В минувшую среду президент Италии Серджио Маттарелла поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

Тэ эф вв

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