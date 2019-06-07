Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 12:31

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Партия "Зеленые" в Германии впервые обогнала по популярности правящий блок ХДС/ХСС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Infratest Dimap для телеканала "АРД".

Так, за "Зеленых" готовы голосовать 26% избирателей, а за ХДС/ХСС - 25%.

Кроме этого, правая партия "Альтернатива для Германии" опередила в предпочтениях избирателей Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 13% против 12% у СДПГ.

За Свободную демократическую партию Германии, согласно опросу, готовы голосовать 8% респондентов, а за "Левых" - 7%.

Воскресный опрос, в котором принимает участие 1500 человек, проводится регулярно для проекта канала Deutschlandtrend. Статистическая погрешность составляет до 3,1%.

1тф аю

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