Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 2:19

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража, лидируют на выборах в Европарламент, об этом говорят предварительные результаты голосования, сообщает The Guardian.

После подсчета голосов в 10 из 12 избирательных округах Великобритании партия Brexit набирает наибольшее количество голосов во всех регионах, кроме Лондона.

Согласно предварительным результатам, партия Brexit, получает 28 мест и набирает 31,6% голосов, Партия либеральных демократов -15 мест и 20,3%, оппозиционная Лейбористская партия получает 10 мест и 14,1%, "зеленые" - 7 мест и 12,1%, Консервативная партия - 3 места, а Партия Уэльса получает 1 место и 1% голосов.

Подсчет голосов еще ведется в Шотландии и Северной Ирландии.

В голосовании, проходящем в 12 избирательных регионах Великобритании, принимали участие как традиционные политические силы, такие как Консервативная партия, оппозиционная Лейбористская партия, Шотландская национальная партия, Партия либеральных демократов и т.д., так и новые партии - и Независимая группа, созданная депутатами Лейбористской партии из-за несогласия с политикой лидера лейбористов Джереми Корбина.

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент сейчас избирали бы 705 депутатов. Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в Европарламент пока останется прежним: 751.

1вз тг

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