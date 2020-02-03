Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - ЕС готов работать над амбициозными партнерскими отношениями с Великобританией, однако они уже не будут столь же масштабными, как до Brexit, заявил в понедельник координатор ЕС по переговорам с британской стороной о будущих отношениях Мишель Барнье.

"Наша цел ь- амбициозные партнерские отношениям с Великобританией", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

При этом Барнье предупредил, что прежними эти отношения быть уже не могут. "Наилучшие партнерские отношения бывают, когда вы - член ЕС. Когда вы не входите в ЕС, то ситуация становится другой, менее благоприятной", - отметил он.

В частности, Барнье подчеркнул, что ЕС стремится к заключению соглашения о свободной торговле с Великобританией, "с нулевыми тарифами и квотами", однако оно будет возможным только при условии, что Лондон согласится гарантировать, что британские и европейские компании смогут конкурировать на равных условиях. Также Брюссель будет требовать от Лондона согласиться на ряд условий, касающихся рыбной ловли.

"Соглашение о свободной торговле не будет означать продолжение взаимодействие так же, как и раньше. Ведь у нас будут два рынка, а не один, единый, рынок", - напомнил Барнье.

В ночь на субботу Великобритания вышла из ЕС. После этого стартовал переходный период, в ходе которого стороны должны договориться о принципах, на которых они выстроят свои дальнейшие отношения.

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