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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:43 05.10.2018 - 11:43

Нью-Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Отношения Индии и России важны не только для двух этих стран, но и для всего мира, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"В прошлом году мы отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений. Однако отношения между нашими цивилизациями и культурами насчитывают сотни лет. Особо привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией важно не только для двух наших стран, но также имеет большое значение и для всего многополярного мира", - сказал Н.Моди перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

Он отметил, что состоявшиеся переговоры были очень важными для развития отношений двух стран и до конца дня стороны продолжат обсуждение важных для обеих сторон вопросов.

ав

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