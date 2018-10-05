Партнерство Индии и России имеет большое значение для многополярного мира - Моди
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Нью-Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Отношения Индии и России важны не только для двух этих стран, но и для всего мира, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"В прошлом году мы отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений. Однако отношения между нашими цивилизациями и культурами насчитывают сотни лет. Особо привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией важно не только для двух наших стран, но также имеет большое значение и для всего многополярного мира", - сказал Н.Моди перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.
Он отметил, что состоявшиеся переговоры были очень важными для развития отношений двух стран и до конца дня стороны продолжат обсуждение важных для обеих сторон вопросов.
ав
Интерфакс