Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:32

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Прочитайте наше заявление. Оно не менялось", - приводит газета заявление DUP, сделанное после объявления о том, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Brexit.

Это заявление партия сделала после того, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit.

Теперь этот документ предстоит утвердить британскому парламенту.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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