Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 16:54

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники по международной коалиции против ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) намерены обратить более пристальное внимание на деятельность ее сторонников в Африке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Растет обеспокоенность в связи с угрозами ИГ вне Ирака и Сирии. Недавно мы пришли к выводу, что коалиция сфокусируется на Западной Африке и Сахеле (тропический саванный регион в Африке между пустыней Сахарой и более плодородными землями на юге). И у нас есть причина: ИГ опережает возможности властей региона и международных партнеров на ответ этой угрозе", - заявил Помпео в Вашингтоне на открытии министерской встречи стран-участниц возглавляемой США коалиции.

"Мы планируем провести встречу коалиции, на которой обсудим вопросы конкретной поддержки, которую партнеры могут оказать тому региону", - отметил он.

1ар де

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