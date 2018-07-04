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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 14:29 04.07.2018 - 14:29

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Союзники США по НАТО ответили на критику президента США Дональда Трампа в недостаточных расходах на оборону, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Так, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в среду заявил, что письмо Д.Трампа, в котором тот обвиняет союзников в недостаточных расходах на оборону, слишком сосредоточено на цифрах, а не на том, что именно делают страны.

По словам Л.Л.Расмуссена, Д.Трамп продемонстрировал "односторонний подход к военным расходам как к процентной составляющей валового внутреннего продукта к обороне".

"Мы можем гордиться нашим вкладом в общую безопасность и Дания с достоинством примет участие в саммите НАТО на следующей неделе", - сказал Л.Л.Расмуссен. Дания, согласно ежегодному докладу альянса, в 2017 году выделила 1,17% ВВП на оборону.

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, комментируя письмо Д.Трампа, заявил, что "Норвегия придерживается своего решения на саммите НАТО 2014 года". Он отметил, что Норвегия "потратила куда больше целевого показателя НАТО на новое вооружение".

В 2014 году члены НАТО договорились к 2024 году нарастить свои расходы на оборону до 2% ВВП. В 2017 году расходы Норвегии на оборону составили по данным НАТО 1,62% ВВП.

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в Германии "придерживаются цели в 2%, которую мы установили".

"Мы на пути к этому показателю. И мы готовы...принимать на себя значительную ответственность в рамках альянса", - отметила она.

Германия по данным НАТО выделила в 2017 году на оборонные расходы 1,24% ВВП.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Бельгия вносит свой вклад в НАТО и назвал это письмо "типичным" сообщением, которое рассылают в преддверии саммита НАТО.

"Меня не слишком запугивают такие письма", - отметил он. Бельгия по данным НАТО в 2017 году направила на оборону 0,9% ВВП.

Представитель министра обороны Канады Харджита Сингха Саджана заявил, что правительство Канады привержено планам увеличить финансирование оборонной сферы на 70% в течение следующего десятилетия.

"План точно оценен, получает полное финансирование, и служит нуждам обороны Канады. Он также поддерживает нашу многолетнюю роль в качестве активного участника глобального мира и безопасности", - заявил директор по коммуникациям министра обороны.

Канада, согласно докладу НАТО, направила на оборону в 2017 году 1,29% ВВП.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после получения письма Д.Трампа встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На встрече, передает газета "Паис", П.Санчес заявил, что вклад страны в глобальную безопасность нельзя высчитывать исходя только из процентной составляющей расходов.

В течение июня Д.Трамп разослал властям ряда стран ЕС письма, в которых он призвал увеличивать расходы на оборону. Соответствующие письма, по данным СМИ, в частности, получили Дания, Испания, Германия, Италия, Португалия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Канада. Также письмо с призывом наращивать военный бюджет поступило министру обороны Великорбиатании Гэвину Уильямсону от енго американского коллеги Джеймса Мэттиса.

В Брюсселе 11-12 июля пройдет саммит стран НАТО, он станет первым крупным мероприятием для мировых лидеров после саммита G7 в Канаде в прошлом месяце. Как отмечает "Ассошиэйтед пресс", в НАТО опасаются, что единство альянса могут подорвать разногласия в вопросе пошлин, ядерной сделки с Ираном и выходе США из Парижского соглашения по климату.

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