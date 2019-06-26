Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:58

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ПАСЕ приступила к обсуждению проекта резолюции об утверждении полномочий российской делегации в ассамблее.

"Ассамблея должна рассмотреть вопрос по существу", - сказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, открывая вечернее заседание ПАСЕ в среду.

В проекте резолюции содержится норма о том, что ассамблея призывает государственные органы РФ: "освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ"; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

Также в проекте предлагается Комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.

Также в проекте резолюции ассамблея сожалеет о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ и не представлять полномочия своей делегации на открытии парламентских сессий в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах и после парламентских выборов в РФ в сентябре 2016 года.

Также в документе содержится сожаление в связи с приостановлением Россией с июля 2017 года выплат своих ежегодных взносов в бюджет Совета Европы.

Также в проекте резолюции ПАСЕ предлагается выразить сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны РФ в рамках процедуры мониторинга, а также выразить озабоченность по поводу ряда "негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека".

В то же время в проекте указывается, что Ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.

1на др

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