Москва/Страсбург. 29 января. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея Совета Европы в среду подтвердила полномочия российской делегации в ПАСЕ.
"Комиссия, рассматривающая вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ, посчитала что они должны быть ратифицированы, так как нет оснований, чтобы их не ратифицировать", - заявил председатель в ходе заседания Ассамблеи в среду.
На открытии сессии ПАСЕ 27 января литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия российской делегации, обосновав его тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.
Вслед за Зингерисом аналогичное предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.
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