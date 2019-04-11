Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 11:12

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Принятые накануне на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге резолюция и рекомендации предлагает создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

"ПАСЕ предложила "процедуру совместного реагирования" с вовлечением как уставных органов Совета Европы, так и генерального секретаря в случае, если страна-участница нарушает уставные обязательства или не соблюдает фундаментальные принципы и ценности", - говорится в пояснении пресс-службы СЕ, полученном в четверг "Интерфаксом".

В резолюции и рекомендации, базирующихся на докладе депутата от Нидерландов Тини Кокса, поэтапная процедура включает "уведомление соответствующего государства-участника, ряд конкретных и определенных шагов, таких, как скоординированный диалог с этим государством", отмечает пресс-служба СЕ.

Кроме того, предусмотрено учреждение специальной мониторинговой процедуры, включающей совместную целевую группу, обнародование публичного заявления.

В заключение - принятие решения на основе статей седьмой, восьмой или девятой Устава СЕ, которое предусматривает приостановку или выход из организации.

Для каждого из этих шагов должно быть установлено фиксированное время по совместной договоренности ПАСЕ, Комитета министров СЕ (КМСЕ) или генерального секретаря.

Эти процедуры должны запускаться ПАСЕ, КМСЕ или генсеком организации, и все три стороны должны в них участвовать.

Эти шаги направлены на то, чтобы меры, которые принимаются в отношении отдельных стран, имели бы "более прочную юридическую основу, авторитет, эффект, значимость, обоснованность и синергию".

Резолюцию поддержали 105 депутатов, "против" высказались 30 человек, 16 воздержались. Рекомендация принята 108 голосами "за", 37 депутатов проголосовали "против", 12 воздержались.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

Как заявил в прошлом месяце замглавы МИД РФ Александр Грушко, в Москве считают уже недостаточным восстановление прав российской делегации в ПАСЕ для урегулирования ситуации в Совете Европы.

"По нашей инициативе была начата работа над тем, чтобы преодолеть вопиющие противоречия между уставными положениями и юридически обязывающими положениями Совета Европы, которые опираются на принципы равенства и обязательств суверенного государства, четко описывают функции, которые должна исполнять консультативная ассамблея 1972 года (ныне ПАСЕ - ИФ)", - сказал А.Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, в этих документах говорится, что ассамблея "должна давать консультации, что она имеет право выбирать судей, комиссара по правам человека и Генерального секретаря".

"Но там не говорится о том, что она имеет право лишать государство доступа к этим инструментам", - отметил замминистра.

"Проблема Совета Европы на сегодняшний день в том, что речь уже не идет о том, что только восстановить права российской делегации. Фундаментальная задача, которая должна быть решена, это преодоление этой пропасти", - заявил А.Грушко.

Он также отметил, что "не могут эти два института существовать в разных юридических полях".

"Это приведет к коллапсу самой организации", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

А.Грушко также отметил, что "без России будущее Совета Европы призрачно, и он станет неким придатком к Евросоюзу и потеряет привлекательность самостоятельной организации".

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