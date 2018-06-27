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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:59 27.06.2018 - 21:59

*** Если Россия не сделает этого, следует рассмотреть вопрос о начале расследования силами Совета Европы

(Обновленная расширенная версия)

Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в среду резолюцию, в соответствии с которой СЕ может провести собственное расследование "преследования представителей ЛГБТИ-сообщества" в Чечне, если Россия этого не сделает самостоятельно.

"Ассамблея призывает Российскую Федерацию провести независимое и эффективное расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чеченской Республике и гарантировать, что виновные не окажутся безнаказанными", - говорится в документе, за который проголосовало большинство участников заседания.

"В случае неспособности Российской Федерации провести расследование в разумные сроки, рассмотреть вопрос о начале Советом Европы расследования кампании преследования представителей ЛГБТИ, которые имели место в 2017 году в Чеченской Республике", - отмечается документе.

В ходе заседания некоторые из делегатов предлагали внести поправки в резолюцию, согласно которым перед Советом Европы будет поставлен вопрос о проведении параллельного с Россией расследования, но они не нашли поддержки.

Кроме того, Парламентская ассамблея призывает РФ обеспечить юридическую и физическую защиту жертв, членов их семей и свидетелей, а также безопасность правозащитников в стране, в том числе занимающихся вопросов защиты ЛГБТИ-сообществ.

Все страны-члены Совета Европы должны предоставить защиту "жертвам и свидетелям преследования ЛГБТИ", покинувшим Чечню, а также медицинскую и психологическую помощь, отмечается в резолюции.

Докладчик по вопросу, представитель комитета по равенству Пит де Брёйн заявил, что с момента начала "кампании по преследованию" Чечню покинули 114 представителей ЛГБТИ-сообществ.

В ходе сессии делегаты заявили о том, что факты преследования представителей ЛГБТИ-сообщества являются "шокирующими", а дискриминация людей по любому признаку, в том числе по признаку сексуальной ориентации, невозможна в цивилизованной стране, а также противоречит принципам стран-участниц Света Европы, в который входит и России.

Кроме того, ряд делегатов связали "дискриминацию ЛГБТИ в Чеченской Республике" с действиями российской власти, создавшей "климат нетерпимости", в русле которого власти республики, заявляя об отсутствии на ее территории представителей сексуальных меньшинств, фактически "дегуманизируют" часть населения, что является совершенно неприемлемым.

Делегаты подчеркнули, что события в Чеченской республике "не являются закрытой страницей", и все виновные в незаконном преследовании должны понести ответственность, дабы подобное не повторилось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем "Телеграме" заявил, что доклад ПАСЕ сформирован на "выдуманных историях", является сфабрикованным и не имеет "ничего общего с реальным положением дел в России", подчеркнув, что в Чечне "таких людей нет".

"Я официально заявляю, что ни один чиновник из ПАСЕ не обратился к нам по этой теме, не было никаких официальных запросов, в Чеченскую республику не приезжали представители ПАСЕ или Совета Европы, чтобы проверить лживую информацию, которую распространяют враги России", - добавил он.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

Р.Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Р.Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории республики.

В начале апреля текущего года сооснователь организации "Российская ЛГБТ-сеть" Игорь Кочетков сообщил журналистам, что за последний год вывезла из Чечни 114 человек, которые подверглись преследованию в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, из них 92 на тот момент уже покинули РФ. По данным "ЛГБТ-сети", восемь человек из 114 вернулись в Чечню или были принудительно вывезены туда родственниками, двое из них в настоящий момент мертвы.

Со своей стороны пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта информация не соответствуют действительности и являются "наглой ложью", а также "одной из форм информационных атак на Чечню и Россию в целом". По словам А.Каримова, руководство Чечни имеет данные из независимых источников, что граждане заявляют о том, что они геи, для того чтобы получить убежище в Европе.

14 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил на заседании рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору (УПО) в области прав человека, что по итогам проведенных проверок не было обнаружено не только нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, но и самих представителей сексуальных меньшинств. "Пожалуйста, помогите нам это сделать - обнаружить их", - сказал глава Минюста.

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