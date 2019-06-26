Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 10:33

*** Российская делегация пока не принимает участие в выборах генсека до подтверждения своих полномочий

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила начало голосования по выборам секретаря Совета Европы, голосование пройдет весь день 26 июня.

На должность генсека СЕ претендуют два кандидата - глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Действующий генсек СЕ Турбьёрн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

Российская делегация не пришла на утреннее пленарное заседание ПАСЕ в среду. Накануне руководитель делегации заявила, что придет на вечернюю часть заседания к 15:30 по страсбургскому времени (16:30 мск). В случае, если полномочия будут подтверждены, члены делегации примут участие в тайном голосовании на выборах генсека СЕ. Если же полномочия не будут подтверждены или будут введены хоть какие-то санкции в отношении России, то делегация уедет с сессии.

1на ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!