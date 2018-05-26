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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 11:55 26.05.2018 - 11:55

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Неприятное приключение пережили в ночь на субботу пассажиры двух скоростных международных поездов Thalys на линии Париж-Брюссель, вынужденные вернуться во французскую столицу.

Два поезда Thalys, отправившиеся в пятницу вечером с Северного вокзала Парижа в Брюссель, вернулись с полпути обратно из-за ремонтных работ на бельгийской территории, сообщил телеканал RTBF.

Происшествие затронуло около 1 тыс. пассажиров. Из-за отсутствия достаточного количества мест для такого числа людей в отелях Парижа Thalys предложил части пассажиров переночевать в вагонах.

Пассажиров с детьми, престарелых людей и больных по мере возможностей разместили в гостиницах. Пассажирам-парижанам и жителям пригородов французской столицы Thalys оплатил такси до дома, объяснил представитель транспортной компании телеканалу RTBF.

Для 200-250 пассажиров, которым мест в отелях не досталось, на Северном вокзале были оборудованы для ночлега два вагона. Их снабдили спальными принадлежностями, водой и питанием.

Ов др

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