Пассажиров скоростных поездов Thalys, направлявшихся в Брюссель, с полпути вернули в Париж
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Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Неприятное приключение пережили в ночь на субботу пассажиры двух скоростных международных поездов Thalys на линии Париж-Брюссель, вынужденные вернуться во французскую столицу.
Два поезда Thalys, отправившиеся в пятницу вечером с Северного вокзала Парижа в Брюссель, вернулись с полпути обратно из-за ремонтных работ на бельгийской территории, сообщил телеканал RTBF.
Происшествие затронуло около 1 тыс. пассажиров. Из-за отсутствия достаточного количества мест для такого числа людей в отелях Парижа Thalys предложил части пассажиров переночевать в вагонах.
Пассажиров с детьми, престарелых людей и больных по мере возможностей разместили в гостиницах. Пассажирам-парижанам и жителям пригородов французской столицы Thalys оплатил такси до дома, объяснил представитель транспортной компании телеканалу RTBF.
Для 200-250 пассажиров, которым мест в отелях не досталось, на Северном вокзале были оборудованы для ночлега два вагона. Их снабдили спальными принадлежностями, водой и питанием.
Ов др
Интерфакс