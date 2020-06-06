Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 6:46

Пекин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Пассажиропоток на железных дорогах КНР за май вырос по сравнению с апрелем текущего года на 37,6%, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные Китайской железнодорожной корпорации.

Ежедневно в мае поезда страны перевозили в среднем более 5 млн пассажиров, это на 1,39 млн превышает апрельский показатель.

Рост пассажиров объясняется постепенным восстановлением китайской экономики после эпидемии коронавируса и открытием ранее закрытых железнодорожных станций.

Китайские СМИ сообщают, в частности, что на крупнейшем в Пекине Южном железнодорожном вокзале ликвидирован специальный коридор для выхода пассажиров, прибывающих из Уханя, который считается эпицентром распространения COVID-19.

В острый начальный период распространения коронавируса провинция Хубэй и ее административный центр Ухань были полностью закрыты для всех видов транспорта.

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