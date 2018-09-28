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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 17:17 28.09.2018 - 17:17

Стокгольм. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет авиакомпании SAS совершил экстренную посадку в шведском городе Лулео из-за загоревшегося двигателя, сообщает местное издание Aftonbladet.

"Самолет авиакомпании SAS совершил экстренную посадку в городе Лулео из-за возгорания одного из двигателей во время полета. Воздушное судно приземлилось на одном рабочем двигателе. Никто из пассажиров не пострадал, их отправят в место назначения другим рейсом", - пишет портал.

Лайнер вылетел рано утром в пятницу из аэропорта Кируна в северной части Швеции в Стокгольм. По данным портала, один из двигателей был неисправен еще в начале полета, через 15 минут в пути он перегрелся, из-за чего и произошло возгорание. Пилот отключил двигатель, и самолет приземлился в Лулео.

"Я увидела в иллюминатор, что из двигателя вырываются языки пламени. Мне стало безумно страшно, я позвала стюардессу, которая предупредила об этом пилотов", - цитирует издание пассажирку рейса 38-летнюю Малин Бергстрем Кристен.

SAS (Scandinavian Airlines System) - крупная международная авиакомпания, ведущий перевозчик в Скандинавских странах. Основана в 1946 году. Штаб-квартира расположена в Стокгольме. По данным портала Airline Rating, SAS входит в двадцатку самых безопасных авиакомпаний в мире.

1ту ез ав

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