Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 6:12

*** На борту лайнера находились 170 пассажиров и членов экипажа - представитель гражданской авиации Ирана

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Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров.

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей( ...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Официальная информация о жертвах пока не поступала, однако, как сообщают СМИ со ссылками на иранские источники, вероятность того, что кто-то выжил, практически отсутствует.

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в своем твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC (5:42 по мск). Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC (5:44 по мск).

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

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