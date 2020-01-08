*** На борту лайнера находились 180 пассажиров и членов экипажа
Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
На борту лайнера Вoeing 737, по предварительной информации, находились 180 пассажиров и членов экипажа, информация об их судьбе не поступала.
Подробности катастрофы не приводятся.
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