Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:19

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет компании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед, сообщает сайт газеты The Independent.

По ее информации, посадка была произведенаиз-за поступивших данных об "угрозе заложенной бомбы".

Авиалайнер следовал рейсом AI 191 из Мумбаи в Нью-Йорк. Когда поступили данные о бомбе, для сопровождения самолета в воздух были подняты истребители ВВС Великобритании.

Аэропорт Станстед был вынужден закрыть взлетно-посадочную полосу на некоторое время из-за экстренной посадки самолета. Однако, по данным СМИ, к настоящему моменту она вновь открыта для взлета и посадки воздушных судов, а на борту самолета проводится проверка.

"Мы приносим извинения за любые сбои, вызванные инцидентом. Мы хотели бы поблагодарить вас за терпение", - говорится в сообщении, размещенном Twitter-аккаунте аэропорту.

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