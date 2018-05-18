Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в Гаване -СМИ
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Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти, сообщает в пятницу канал Си-Эн-Эн.
По данным источника телеканала, рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета.
эф во
Интерфакс