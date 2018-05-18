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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:23 18.05.2018 - 19:23

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти, сообщает в пятницу канал Си-Эн-Эн. По данным источника телеканала, рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета. эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс