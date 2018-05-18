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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:48 18.05.2018 - 19:48

(обновленная версия, приводятся данные о рейсе, пассажирах)

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти, сообщает в пятницу канал Си-Эн-Эн.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин, на борту находились 104 пассажира. По другим данным, на борту самолета могли находиться 107 человек, включая членов экипажа. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

Ранее Си-Эн-Эн со ссылкой на источники утверждал, что рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану.

Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают СМИ.

В свою очередь, агентство ЭФЭ передает, что по его данным самолет не разбился, а загорелся в аэропорту Гаваны. В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

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