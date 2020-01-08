Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 6:35

Киев. 8 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

бм

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