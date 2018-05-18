Пассажиры рухнувшего на Кубе самолета - иностранцы - СМИ
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Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, - иностранные граждане, сообщает сайт кубинской газеты "Гранма".
По ее информации, на борту находилось, в общей сложности, 105 человек. Ранее поступали данные о 113 пассажирах и членах экипажа.
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Интерфакс