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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 21:12 18.05.2018 - 21:12

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, - иностранные граждане, сообщает сайт кубинской газеты "Гранма". По ее информации, на борту находилось, в общей сложности, 105 человек. Ранее поступали данные о 113 пассажирах и членах экипажа. ПОСЛЕДУЕТ во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс