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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 21:17 18.05.2018 - 21:17

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, - иностранные граждане, сообщает сайт кубинской газеты "Гранма".

Граждане каких именно стран находились на борту, в сообщении не уточняется.

По ее информации, на борту находилось, в общей сложности, 105 человек. Ранее поступали данные о 113 пассажирах и членах экипажа.

Как сообщалось, очевидцы трагедии видели, как в кареты скорой помощи грузили выживших. По данным источника АП, речь идет о троих выживших, находящихся в критическом состоянии.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Но кубинская газета "Гранма" на своем сайте подтверждает данные о трех выживших. По информации издания, этих людей уже доставили в больницы в Гаване.

Самолет разбился в сельской местности. Неподалеку от него находится здание школы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

На месте происшествия находятся лидер Кубы М.Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.

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