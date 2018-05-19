Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 17:23 19.05.2018 - 17:23

Париж. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция проводит эвакуацию железнодорожного вокзала в Марселе в связи с подозрениями на наличие на его территории взрывчатки, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на пресс-службу департамента местной полиции.

По данным изданий, эвакуация проводится после задержания неизвестного мужчины, однако информации о нем пока не приводится.

Стражи порядка распространили рекомендацию не приближаться к вокзалу, пока саперы не завершат операцию по поиску вероятного взрывного устройства.

Тэ об

Neuer Inhalt Horizontal Line