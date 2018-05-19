Пассажиры эвакуированы с вокзала в Марселе из-за опасений теракта - СМИ
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Париж. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция проводит эвакуацию железнодорожного вокзала в Марселе в связи с подозрениями на наличие на его территории взрывчатки, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на пресс-службу департамента местной полиции.
По данным изданий, эвакуация проводится после задержания неизвестного мужчины, однако информации о нем пока не приводится.
Стражи порядка распространили рекомендацию не приближаться к вокзалу, пока саперы не завершат операцию по поиску вероятного взрывного устройства.
Тэ об
Интерфакс