Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 15:44

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил очередной длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около полутора часов курсировал вблизи Сирии. В районе российских баз Хмеймим и в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 40-50 км.

Полет выполнялся на высоте 6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты за последние две недели фиксировались шесть раз, в том числе 3 июня, 30, 28, 27, 26 и 25 мая.

Как сообщалось, 26 мая на "перехват" американского морского разведчика с авиабазы Хмеймим вылетали два российских истребителя, когда Poseidon слишком близко подошел к российским базам.

Командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало перехват небезопасным.

"Очередной небезопасный российский перехват самолета Р-8А Poseidon ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - говорилось в сообщении флота.

Утверждается, что это был уже третий такой случай за последние два месяца.

ВМС США тогда опубликовали два видеоролика, на которых видно, как российские истребители на близком расстоянии с обеих сторон сопровождают американский морской разведчик.

1нв ап

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