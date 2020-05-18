Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 10:27

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более двух с половиной часов курсировал вблизи Сирии. В районе российских баз Хмеймим и в Тартус он приближался к сирийскому побережью на расстояние 38 и 29 км соответственно.

Полет выполнялся на высоте 7,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты вблизи российских баз в Сирии были зафиксированы в пятницу и воскресенье. Всего в мае с учетом нынешнего было зафиксировано, по меньшей мере, семь подлетов самолетов ВМС США к российским базам в Сирии.

Как сообщалось, 19 апреля российский истребитель Cу-35, поднявшийся с авиабазы Хмеймим, перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Средиземного моря, когда тот слишком близко приблизился к российским базам в Сирии.

"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета", - отметили тогда в Минобороны РФ.

1нв ав

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