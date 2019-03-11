Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 14:21

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник провел облет на низкой высоте отряда кораблей Северного моря (СФ) во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", идущего в Атлантике, следует из данных западных авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS.

Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, перед подлетом в 14:09 мск к району нахождения кораблей СФ в 275 км к западу от пролива Гибралтар снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров, встав затем в круг. По имеющимся данным, в ходе облета российских кораблей он в какой-то момент снижался до 160 метров.

В общей сложности американский морской разведчик провел над районом нахождения российских кораблей более полутора часов. В 15:50 мск он лег курсом на базу.

Как сообщили "Интерфаксу" в минувшую субботу в пресс-службе Северного флота России, российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием, пройдя пролив Ла-Манш, вышел в Атлантику.

"Адмирал Горшков" возглавляет отряд, в составе которого многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

Как сообщал "Интерфакс", у берегов Британии за передвижением российской корабельной группы следил эсминец Defender Королевских ВМС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей. Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

По данным Северного флота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. "Планируется, что, помимо выполнения поставленных задач в море, отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", - сообщал Северный флот.

В частности, "Адмирал Горшков" в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник информированный источник. "Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных операциях. Он может нести до девяти тонн различных типов вооружения, в том числе крылатых ракет AGM-84 Harpoon ("Гарпун"), торпед Mark 54, морских мин и авиабомб.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!