Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 19:12

Бразилиа. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу принял в Бразилиа участников встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Российскую делегацию на мероприятии возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Патрушев и Болсонару отметили, что страны БРИКС объединяет настрой в пользу неукоснительного соблюдения международного права, принципов многосторонности, уважения государственного суверенитета и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран", - сообщил журналистам по итогам встречи пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

По его словам, Патрушев на встрече с Болсонару также высоко оценил энергичную работу бразильского председательства в БРИКС. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия поддерживает заявленные Бразилией приоритеты и приветствует наращивание взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.

ав

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