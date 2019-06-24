Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности россиян, находящихся в Израиле.
"Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах", - сообщил пресс-секретарь Евгений Аношин по тогам переговоров.
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