Патрушев на встрече с президентом Анголы подчеркнул готовность Москвы вывести двусторонние отношения на стратегический уровень
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Луанда. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Анголы Жоау Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень.
"Николай Патрушев и Жоау Лоуренсу обсудили широкий спектр вопросов российско-ангольского сотрудничества в политике, экономике и в обеспечении безопасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь секретаря СБ РФ Евгений Аношин.
По его словам, Н.Патрушев, находящийся в Анголе с рабочим визитом, подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой.
"Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке. Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте", - сказал Е.Аношин.
"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", - заявил пресс-секретарь.
др
Интерфакс