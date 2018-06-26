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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 20:52 26.06.2018 - 20:52

Луанда. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Анголы Жоау Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень.

"Николай Патрушев и Жоау Лоуренсу обсудили широкий спектр вопросов российско-ангольского сотрудничества в политике, экономике и в обеспечении безопасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь секретаря СБ РФ Евгений Аношин.

По его словам, Н.Патрушев, находящийся в Анголе с рабочим визитом, подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой.

"Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке. Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте", - сказал Е.Аношин.

"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", - заявил пресс-секретарь.

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