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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 8:00 27.06.2018 - 08:00

Луанда. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с президентом Анголы Жоау Лоуренсу передал ему устное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ с визитом в 2018 году, рассказал журналистам пресс-секретарь Н.Патрушева Евгений Аношин.

"Николай Патрушев, которого во вторник принял президент Анголы, передал ему устное приглашение от Владимира Путина посетить Россию до конца 2018 года", - сообщил он.

По словам Е.Аношина, секретарь Совбеза также отметил на прошедшей встрече высокое значение, которое президент РФ придает развитию российско-ангольских отношений.

На встрече, которая состоялась во вторник в столице Анголы, Н.Патрушев обсудил с Ж.Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Секретарь Совбеза России подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой.

"Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке. Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте", - заявил ранее Е.Аношин.

"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", - заявил пресс-секретарь.

гс

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