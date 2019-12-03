Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 10:02

Шанхай. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай прибыл во вторник в Шанхай, где состоятся двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Николай Патрушев прибыл в Шанхай по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. В Шанхае секретарь Совета безопасности России проведет российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности", - сказал Аношин журналистам.

С российской стороны в консультациях примут участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и других министерств и ведомств. Также состоится встреча Патрушева с мэром Шанхая Ин Юн.

Патрушева накануне в Пекине принял председатель КНР Си Цзиньпин. Также состоялись российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

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