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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 8:30 27.06.2018 - 08:30

Луанда. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает, что Россия и Ангола смогут ускорить согласование документов о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь Н.Патрушева Евгений Аношин.

"Николай Патрушев рассчитывает, что итоги консультаций будут учтены заинтересованными ведомствами обеих стран в дальнейшей работе, а процесс рассмотрения находящихся в Москве и Луанде двусторонних документов будет ускорен", - проинформировал пресс-секретарь.

По его словам, Н.Патрушев на завершившихся в Луанде российско-ангольских консультациях по вопросам безопасности назвал состоявшиеся дискуссии полезными для обеих сторон и выразил уверенность, что они помогут в укреплении двусторонних отношений, а также сотрудничеству в вопросах региональной и международной стабильности.

"Секретарь Совета безопасности России пригласил своего коллегу госминистра и главу управления безопасности президента Анголы Педру Себаштьяу посетить Москву в 2019 году, а также передал ему проект меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и управлением безопасности президента Анголы. Этот документ может быть подписан уже в следующем году во время ответного визита ангольских коллег в Россию", - добавил пресс-секретарь.

гс

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