Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 10:27

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В районе сирийского города Телль-эль-Абьяд - в зоне операции ВС Турции "Родник мира" - в четверг утром наблюдается затишье, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По данным агентства, бойцы курдских вооруженных формирований, связанные с Рабочей партии Курдистана (РПК), отошли со своих позиций в этом районе.

Накануне сирийские оппозиционеры в соцсетях сообщали, что ВС Турции вели интенсивный артобстрел контролируемого курдами Телль-эль-Абьяда. Сообщалось также об авиаударах по этому городу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) из-за их связей с РПК, которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Ранее в четверг сообщалось, что турецкие войска продолжают продвижение вглубь Сирии в рамках этой операции.

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