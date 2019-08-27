Париж. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Известный бразильский писатель Пауло Коэльо принес извинения народу Франции за поведение президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает во вторник газета "Монд".

"Это немного грустное видео, в котором я хочу попросить прощения у моих французских друзей из-за кризиса, я бы даже сказал - из-за истерии Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и супруги президента Франции", - сказал Коэльо в видеозаписи, размещенной в его аккаунте в Twitter.

По его словам, в то время, как горят леса Амазонии, президент Бразилии не делает ничего, "а только оскорбляет, отрицает и говорит что попало , лишь бы избежать ответственности" за происходящее.

Отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и бразильским президентом Жаиром Болсонару обострились после того, как Макрон заявил, что планирует поднять на прошедшем в Биаррице саммите глав государств и правительств G7 тему сильнейших пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Болсонару в ответ обвинил его в колониализме.

Ситуация ухудшилась после того, как Болсонару в фейсбуке оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя должным этой работе образом".

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