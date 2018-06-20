Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:31 20.06.2018 - 17:31

Синтра. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) поддерживает плавное повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), заявил председатель американского центробанка Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Текст его выступления обнародован на официальном сайте Федрезерва.

"С учетом низкой безработицы, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, и близкой к нашему ориентиру инфляции, а также с учетом в целом сбалансированных рисков для прогноза сохраняются сильные аргументы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.

Он также обратил внимание на преимущества низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу в США для многих американцев.

Глава ФРС выразил уверенность в том, что США сейчас не грозит резкий рост инфляции по образцу 1970-х годов, несмотря на очевидные исторические параллели, включая высокий спрос на рабочую силу.

В мае безработица в США снизилась до 3,8%, и аналитики ожидают, что уже в этом году она может уменьшиться еще больше и вернуться на уровень 1960-х годов.

С февраля 1966 года по январь 1970 года безработица в США держалась ниже 4%, а инфляция (индекс расходов личного потребления, PCE) вслед за повышением заработной платы усилилась с менее чем 2% в 1965 году до 5% в 1970 году. Ряд экспертов опасается столь же значительного ускорения инфляции в США в ближайшие месяцы и годы.

"К сожалению, после того, как прошло полвека и в структуре нашей экономики и практике центрального банка произошли важные изменения, и, на мой взгляд, сопоставление с историческими данными не прояснит ситуацию настолько, как нам хотелось бы надеяться", - сказал Дж.Пауэлл в Синтре.

Он добавил, что пока нет никаких сигналов о том, что общество и рынки ставят под сомнение приверженность ФРС ценовой стабильности, а инфляционные ожидания остаются сдержанными.

Дж.Пауэлл назвал степень уязвимости финансовой стабильности США умеренной, отметив, что она соответствует долгосрочным средним показателям.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ аш *

Neuer Inhalt Horizontal Line