Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 6:46

Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Пять беспилотных летальных аппаратов, пущенных йеменскими повстанцами-хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии в пятницу, сообщило издание Times of Israel.

"Королевские ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили пять беспилотников, направленных боевиками-хуситами в сторону международного аэропорта города Абха и города Хамис-Мушайт", - цитирует газета заявление руководимой Эр-Риядом арабской коалиции против йеменских повстанцев.

Аэропорт Абхы работает в нормальном режиме, отмечается в заявлении коалиции.

Эта попытка атаки на аэропорт стала второй в течение текущей недели. В среду в результате атаки беспилотников в аэропорту пострадали более 20 человек в результате попадания одной из ракет, пущенных беспилотниками, в зал прилета пассажиров.

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