Нью-Йорк (ООН). 18 мая. ИНТЕРФАКС - Работа конституционного комитета по Сирии должна возобновиться в Женеве, как только условия позволят это организовать, заявил в понедельник в ходе Совета Безопасности ООН спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен.
"Мы знаем, что кризис в Сирии не может быть разрешен исключительно благодаря новой конституции. Но в том случае, если конституционный комитет будет работать серьезно, он смог бы выстроить доверие и внести важнейший вклад в политическое урегулирование, стать его началом", - сказал Педерсен.
Он добавил, что готов возобновить сессии комитета в Женеве, как только условия позволят его участникам приехать в Женеву. В настоящее время это сложно, так как во многих странах действуют ограничения на передвижения, связанные с коронавирусом COVID-19.
Педерсен также отметил, что в прошлом было слишком много эпизодов, когда были потеряны возможности повернуть динамику к политическому пути решения конфликта.
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