Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 12:40

Брюссель. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заверил в среду, что планирует действовать не только в рамках конституционного комитета Сирии, но и в рамках всего процесса политического урегулирования в Сирии.

"Я широко трактую свой мандат, который состоит в том, чтобы содействовать не только этому конституционному комитету, но и политическому процессу в более широком смысле", - заявил Педерсен, выступая на первом заседании сирийского конституционного комитета в Женеве.

Педерсен подчеркнул, что работу конституционного комитета должны сопровождать другие шаги, способствующие укреплению доверия между сирийцами, а также Сирией и международным сообществом.

"Я призываю всех участников работать над этими смелыми шагами, и я не прекращу работу над более широким политическим процессом в пределах и за пределами работы по составлению конституции", - добавил он.

В Женеве в среду стартовала работа сирийского конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы и проведение выборов в Сирии.

Комитет состоит из 150 членов. В него входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

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