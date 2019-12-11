Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 7:22

Нур-Султан. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Вопрос о проведении встречи Конституционного комитета Сирии в январе в Женеве обсуждается с председателями от сирийского правительства и оппозиции, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Я сейчас обсуждаю (следующую встречу конституционного комитета Сирии - ИФ) с обоими председателями (комитета - ИФ) от правительства и оппозиции. Мы пока не смогли достичь консенсуса по этому вопросу (следующего заседания малого комитета в Женеве - ИФ). Я продолжаю работать над этим, и надеюсь, они смогут предложить идеи, что позволит достичь общего понимания", - сказал Педерсен.

"И когда мы достигнем этого, после мы уже согласуем даты следующей встречи, возможно январе", - сказал спецпосланник ООН агентству "Интерфакс-Казахстан".

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