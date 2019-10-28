Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник заявил, что планирует встретиться 29 октября с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Завтра вечером я очень жду встречи с министрами иностранных дел Турции, Ирана и России", - сказал Педерсен на пресс-конференции в Женеве.

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