Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 14:28

Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник заявил, что планирует встретиться 29 октября с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Завтра вечером я очень жду встречи с министрами иностранных дел Турции, Ирана и России", - сказал Педерсен на пресс-конференции в Женеве.

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