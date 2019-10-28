Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 14:09

Париж. 28 октября. ИНТЕТФАКС - Старт на этой неделе работу в Женеве конституционного комитета по Сирии может стать отправной точкой и для более широкого диалога по решению сирийской проблемы, заявил в понедельник спецпосланник ООН Гейр Педерсен.

"Это может быть стартом и для более широкого политического процесса", - сказал он на пресс-конференции, говоря о предстоящей работе комитета.

Педерсен сообщил, что члены конституционного комитета уже начали прибывать в Женеву.

Он подчеркнул, что параллельно следует работать и над другими проблемами, связанными с Сирией. "Также нам необходимо увидеть прогресс "на земле", - добавил спецпосланник.

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