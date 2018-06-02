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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 11:11 02.06.2018 - 11:11

Мадрид. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Испанский король Фелипе VI в субботу принял присягу социалиста Педро Санчеса на посту нового главы правительства страны, сообщает испанское телевидение.

Декрет о назначении П.Санчеса премьером король Фелипе VI подписал накануне. Документ опубликован в субботнем выпуске "Официального государственного бюллетеня" Испании.

Ожидается, что в ближайшее время П.Санчес прибудет в дворец Монклоа, где находится официальная резиденция премьер-министра Испании.

Возможность сформировать новое правительство П.Санчес получил после того, как накануне конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

Недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам М.Рахой накануне заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого П.Санчеса.

"Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности... Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил М.Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Ф.Корреа к 51 году тюрьмы.

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