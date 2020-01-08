Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 10:29

***В МИД КНР призывают стороны к сдержанности

Пекин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Власти Китая обеспокоены в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке и призывают все причастные стороны к сдержанности, сообщило в среду агентство Associated press со ссылкой на представителя МИД КНР Гэна Шуана.

"Гэн также обвинил США в нарушении прав человека в этом регионе - посредством предпринимаемых военных акций", - также передает агентство.

Гэн Шуан отметил, что в настоящий момент Пекин ведет тесные консультации с правительствами соответствующих стран, а также с ООН - для урегулирования конфликта.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

1ви аю де

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